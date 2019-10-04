Прямой эфир

Суды стран Евросоюза смогут требовать от Facebook удалять комментарии в других странах

04 октября 2019 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз против Facebook. Теперь суды стран ЕС смогут предписывать администрации соцсети удалять комментарии в других государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение принял Европейский суд.

Суды стран Евросоюза смогут требовать от Facebook удалять комментарии в других странах-1

Компанию обязали блокировать доступ к определенным сообщениям для пользователей по всему миру, если в какой-то из стран ЕС эти материалы будут признаны незаконными.

В Facebook такое решение раскритиковали. В компании уверены, что это нарушает устоявшийся принцип, согласно которому одна страна не может навязывать остальным свои положения о свободе слова.

# Интернет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут
04 октября 2019 12:41

Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут

Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек
04 октября 2019 12:02

Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек

В Шотландии родителям запретят шлепать детей
04 октября 2019 09:58

В Шотландии родителям запретят шлепать детей