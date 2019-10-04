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Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут

04 октября 2019 12:41
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Новости Великобритании. Рекорд стрит-арта: карикатуру уличного художника Бэнкси на парламент Британии продали за 12 миллионов долларов. Итоговая цена превысила стартовую в пять раз,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут-1

Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут-3

Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут-5

На картине шириной четыре метра изображено заседание Палаты общин парламента Великобритании. И всё бы ничего, но вместо депутатов в зале заседают шимпанзе и орангутаны.

Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут-8

Работа ушла с молотка аукциона «Сотбис» за 13 минут, став самой дорогой среди картин Бэнкси. Кто стал покупателем сатирической картины, не уточняется.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут-11

# Картины # Бэнкси # Фотофакт

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