Картина Бэнкси с обезьянами в парламенте была продана за 13 минут

Новости Великобритании. Рекорд стрит-арта: карикатуру уличного художника Бэнкси на парламент Британии продали за 12 миллионов долларов. Итоговая цена превысила стартовую в пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На картине шириной четыре метра изображено заседание Палаты общин парламента Великобритании. И всё бы ничего, но вместо депутатов в зале заседают шимпанзе и орангутаны.