В Шотландии родителям запретят шлепать детей

Таким образом Шотландия станет первым регионом Соединенного Королевства с подобным запретом. В остальных частях страны шлепать детей разрешено лишь в дисциплинарных целях.

Нововведение уже вызвало волну возмущения. По мнению некоторых, сотни родителей могут пострадать только за то, что пытаются добиться от своих детей послушания. Законопроект вступит в силу через год после получения королевской санкции.