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В Шотландии родителям запретят шлепать детей

04 октября 2019 09:58
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Новости Великобритании. Соответствующий законопроект поддержали 80 представителей регионального парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шотландии родителям запретят шлепать детей-1

Таким образом Шотландия станет первым регионом Соединенного Королевства с подобным запретом. В остальных частях страны шлепать детей разрешено лишь в дисциплинарных целях.

В Шотландии родителям запретят шлепать детей-4

Нововведение уже вызвало волну возмущения. По мнению некоторых, сотни родителей могут пострадать только за то, что пытаются добиться от своих детей послушания. Законопроект вступит в силу через год после получения королевской санкции.

# Воспитание детей # Фотофакт

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