Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек

Новости Украины. Самолёт Ан-12 совершил жёсткую посадку не долетев до аэропорта во Львове. Погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё трое получили тяжёлые травмы.

Грузовой лайнер, летевший из Испании, при заходе на посадку исчез с радара. Позже его нашли недалеко от взлётно-посадочной полосы.

На борту находились 8 человек. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего. По одной из них – крушение могло произойти из-за ошибки пилота, по второй – из-за нехватки горючего.