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Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек

04 октября 2019 12:02
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Новости Украины. Самолёт Ан-12 совершил жёсткую посадку не долетев до аэропорта во Львове. Погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё трое получили тяжёлые травмы.

Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек-1

Грузовой лайнер, летевший из Испании, при заходе на посадку исчез с радара. Позже его нашли недалеко от взлётно-посадочной полосы.

Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек-4

На борту находились 8 человек. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего. По одной из них – крушение могло произойти из-за ошибки пилота, по второй – из-за нехватки горючего.

Крушение Ан-12 под Львовом: погибли 5 человек-7

Возбуждено уголовное дело.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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