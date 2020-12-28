В США мужчина организовал взрыв фургона. Ущерб от ЧП нанесён 40 предприятиям

Новости США. В США продолжается расследование обстоятельства взрыва автомобиля в Нэшвилле, в результате которого пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция подтвердила, что подрыв фургона организовал местный житель. Мужчина находился на месте взрыва и погиб. Его мотивы пока неясны. Известно лишь, что он был специалистом в области электроники.