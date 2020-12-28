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В США мужчина организовал взрыв фургона. Ущерб от ЧП нанесён 40 предприятиям

28 декабря 2020 08:58
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Новости США. В США продолжается расследование обстоятельства взрыва автомобиля в Нэшвилле, в результате которого пострадали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В США мужчина организовал взрыв фургона. Ущерб от ЧП нанесён 40 предприятиям-1

Полиция подтвердила, что подрыв фургона организовал местный житель. Мужчина находился на месте взрыва и погиб. Его мотивы пока неясны. Известно лишь, что он был специалистом в области электроники.  

В США мужчина организовал взрыв фургона. Ущерб от ЧП нанесён 40 предприятиям-4

Напомним, накануне в центре Нэшвилла взорвался фургон. В результате взрыва ущерб был нанесен 40 предприятиям. Сутки не работал городской аэропорт. Мэр города объявил о введении на несколько дней комендантского часа.  

# Взрыв # Фотофакт

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