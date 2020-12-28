На затонувшем в Баренцевом море судне могли быть белорусы

На затонувшем в Баренцевом море траулере могли быть белорусы – уроженцы Минской и Брестской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас список экипажа уточняется.

В настоящее время поисковая операция продолжается. На борту затонувшего судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого корабля. Один моряк найден мертвым. Поиски остальных членов экипажа продолжаются (подробнее здесь).