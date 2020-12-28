Прямой эфир

На затонувшем в Баренцевом море судне могли быть белорусы

28 декабря 2020 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На затонувшем в Баренцевом море траулере могли быть белорусы – уроженцы Минской и Брестской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас список экипажа уточняется.  

На затонувшем в Баренцевом море судне могли быть белорусы-1

В настоящее время поисковая операция продолжается. На борту затонувшего судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого корабля. Один моряк найден мертвым. Поиски остальных членов экипажа продолжаются (подробнее здесь).  

На затонувшем в Баренцевом море судне могли быть белорусы-4

Спасательную операцию осложняют плохие погодные условия. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.  

# Кораблекрушения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент о ВНС: «Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества»
28 декабря 2020 10:53

Президент о ВНС: «Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества»

Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания
28 декабря 2020 10:30

Александр Лукашенко: такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда. В этом особенность нынешнего Всебелорусского народного собрания

О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов
28 декабря 2020 10:13

О работе, ребёнке и друзьях. Ответы телеведущей Екатерины Забенько на 7 неожиданных вопросов