Латвия заняла первое место в ЕС по смертности от предотвратимых заболеваний, сообщает Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 100 тысяч жителей приходится почти 500 таких случаев. Литва расположилась на 4-й позиции, Эстония на 7-й. Эксперты связывают высокие показатели с хроническим недофинансированием здравоохранения в странах Балтии. Самые низкие уровни смертности от предотвратимых причин зафиксированы на Кипре, в Люксембурге и Италии.