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Латвия заняла первое место в ЕС по смертности от предотвратимых заболеваний

07 апреля 2026 07:26
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Латвия заняла первое место в ЕС по смертности от предотвратимых заболеваний, сообщает Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия заняла первое место в ЕС по смертности от предотвратимых заболеваний-2

На 100 тысяч жителей приходится почти 500 таких случаев. Литва расположилась на 4-й позиции, Эстония на 7-й. Эксперты связывают высокие показатели с хроническим недофинансированием здравоохранения в странах Балтии. Самые низкие уровни смертности от предотвратимых причин зафиксированы на Кипре, в Люксембурге и Италии.

# Новости Латвии

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