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Суд Республики Корея выдал ордер на арест президента страны

31 декабря 2024 07:30
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Южнокорейский суд выдал ордер на арест отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля по обвинениям в подстрекательстве к мятежу - первый раз в истории страны. Об этом пишет РИА Новости.

Суд Республики Корея выдал ордер на арест президента страны-1

Фото: pixabay

Ордер действует в течение недели и включает в себя обыск. Ордер должен быть исполнен Управлением по расследованию коррупции, но охрана президента может оказать сопротивление. Юрист Юн Сок Ёля назвал ордер незаконным.

Группа следователей запросила этот ордер после того, как Юн Сок Ёль трижды игнорировал вызовы на допрос по поводу введения военного положения и отправки войск в парламент.

# Международная политика # Южная Корея

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