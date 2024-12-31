Польша построит дорогу к границе России на случай переброски военных. Старт работ будет дан уже скоро. В целом проект планируют реализовать в течение 2025 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД страны пока не раскрывают всех деталей строительства. Известно лишь, что дорогу поведут к Калининградской области. У этих рубежей Варшава уже начала возведение линии оборонительных укреплений и отчиталась о готовности первого участка. Так, в районе села Домбрувка установлено более 3,5 тысячи бетонных ежей. В будущем на границе с Россией Польша также намерена создать систему активного наблюдения.