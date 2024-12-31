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В новогоднюю ночь в Германии частично запретят использование пиротехники

31 декабря 2024 07:13
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В новогоднюю ночь в Германии частично запретят использование пиротехники. Причина – неудачный опыт. В 2023 году только в Берлине из-за использования петард пострадали 22 человека. Беспорядки тогда омрачили праздничную ночь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новогоднюю ночь в Германии частично запретят использование пиротехники-2

В столице зафиксировали десятки нападений на сотрудников экстренных служб: ранения получили пожарные и полицейские. Правоохранители задержали свыше 100 нарушителей. Но в этот раз учли ошибки прошлого. Власти приняли решение ввести ограничения в местах массового скопления. Серьезно усилили меры безопасности в разных городах страны. Также полицейские проводят рейды на вокзалах и грозят жесткими мерами в отношении нарушителей.

# Новости Германии # Пиротехника

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