В новогоднюю ночь в Германии частично запретят использование пиротехники. Причина – неудачный опыт. В 2023 году только в Берлине из-за использования петард пострадали 22 человека. Беспорядки тогда омрачили праздничную ночь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице зафиксировали десятки нападений на сотрудников экстренных служб: ранения получили пожарные и полицейские. Правоохранители задержали свыше 100 нарушителей. Но в этот раз учли ошибки прошлого. Власти приняли решение ввести ограничения в местах массового скопления. Серьезно усилили меры безопасности в разных городах страны. Также полицейские проводят рейды на вокзалах и грозят жесткими мерами в отношении нарушителей.