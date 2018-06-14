В США неизвестный расстрелял 4 авто: ведётся расследование

Новости США. Полицейские штата Вашингтон разыскивают неизвестного, устроившего стрельбу на автостраде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Полицейские штата Вашингтон разыскивают неизвестного, устроившего стрельбу на автостраде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел неподалеку от аэропорта. Злоумышленник обстрелял 4 авто со стороны водителей.
По счастливой случайности никто не пострадал. Злоумышленник с места преступления скрылся. Участок трассы, где произошло ЧП перекрыт, как и соседняя улица. По мнению экспертов, неизвестный вел стрельбу со стационарной точки, а не из машины. Ведется расследование.