В США неизвестный расстрелял 4 авто: ведётся расследование

По счастливой случайности никто не пострадал. Злоумышленник с места преступления скрылся. Участок трассы, где произошло ЧП перекрыт, как и соседняя улица. По мнению экспертов, неизвестный вел стрельбу со стационарной точки, а не из машины. Ведется расследование.