У побережья провинции Шаньдун перевернулась рыболовная шхуна: 19 кораблей отправили на поиски пропавших моряков

Новости Китая. У побережья китайской провинции Шаньдун, на востоке страны, перевернулась рыболовная шхуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двух моряков спасатели обнаружили погибшими. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести.
Новости Китая. У побережья китайской провинции Шаньдун, на востоке страны, перевернулась рыболовная шхуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двух моряков спасатели обнаружили погибшими. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести.
Сообщение о том, что судно с рыбаками пропало, спасательный центр города Циндао получил накануне днём. На его поиски направлены 19 кораблей.