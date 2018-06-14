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У побережья провинции Шаньдун перевернулась рыболовная шхуна: 19 кораблей отправили на поиски пропавших моряков

14 июня 2018 07:56
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Новости Китая. У побережья китайской провинции Шаньдун, на востоке страны, перевернулась рыболовная шхуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Двух моряков спасатели обнаружили погибшими. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести.

У побережья провинции Шаньдун перевернулась рыболовная шхуна: 19 кораблей отправили на поиски пропавших моряков-1

Сообщение о том, что судно с рыбаками пропало, спасательный центр города Циндао получил накануне днём. На его поиски направлены 19 кораблей.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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