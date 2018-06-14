У побережья провинции Шаньдун перевернулась рыболовная шхуна: 19 кораблей отправили на поиски пропавших моряков

Новости Китая. У побережья китайской провинции Шаньдун, на востоке страны, перевернулась рыболовная шхуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двух моряков спасатели обнаружили погибшими. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести.