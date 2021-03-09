Суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда может привести к очередным беспорядкам в США

Именно смерть Флойда стала поводом для массовых волнений в 2020 году не только в США, но и в Европе. Вероятность того, что сценарий летних протестов может повториться, велика. В городе усилены меры безопасности. На улицах – десятки правоохранителей. Протестующие требуют для обвиняемого самого сурового наказания – до 40 лет тюрьмы.