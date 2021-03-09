Суд над обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда может привести к очередным беспорядкам в США

Новости США. США готовятся к очередным массовым беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. США готовятся к очередным массовым беспорядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни человек вышли на улицы Миннеаполиса, где начались судебные разбирательства над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда.
Именно смерть Флойда стала поводом для массовых волнений в 2020 году не только в США, но и в Европе. Вероятность того, что сценарий летних протестов может повториться, велика. В городе усилены меры безопасности. На улицах – десятки правоохранителей. Протестующие требуют для обвиняемого самого сурового наказания – до 40 лет тюрьмы.
Стоит напомнить, что Флойд скончался вскоре после задержания. Как потом выяснится, правоохранитель в этот момент применил жесткий удушающий прием. Ожидается, что суд над полицейским может продлиться до конца апреля.