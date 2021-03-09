«Ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний». В Украине растёт недовольство чиновниками

Новости Украины. В Украине нарастает недовольство действиями правительства. Все меньше граждан верят обещаниям чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, тяжелая ситуация сложилась в сельском хозяйстве, где по итогам 2020 года наблюдается серьезное падение, а также на земельном рынке, особенно после принятия закона о праве продажи земли. О ситуации в самых разных сферах экономики и спекуляциях рассказала народный депутат Украины Наталия Королевская.

Наталия Королевская, народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь»:

Мифические обещания о пониженных тарифах, об украинском газе, который будут получать люди – это все очередные байки, которые люди от одного правительства к другому слышат как мантру. Но, к сожалению, ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний и не дало людям украинский газ и реальные рыночные тарифы. Мы видим исключительно спекуляции и риски колоссальной коррупции в этом направлении.