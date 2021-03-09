Перед Олимпиадой Япония вводит лимит на число въезжающих в страну. Сколько человек пропустят?

Новости Японии. В преддверии летних Олимпийских игр Япония вводит лимит на число въезжающих в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что новые правила вступят в силу в конце месяца, когда власти отменят режима ЧС в столичном регионе.

Лимит составит около двух тысяч человек в сутки. В их числе как сами японцы, так и иностранные граждане, которые постоянно проживают в стране и имеют долгосрочные визы.