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Перед Олимпиадой Япония вводит лимит на число въезжающих в страну. Сколько человек пропустят?

09 марта 2021 13:21
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Новости Японии. В преддверии летних Олимпийских игр Япония вводит лимит на число въезжающих в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что новые правила вступят в силу в конце месяца, когда власти отменят режима ЧС в столичном регионе.

Перед Олимпиадой Япония вводит лимит на число въезжающих в страну. Сколько человек пропустят?-1

Лимит составит около двух тысяч человек в сутки. В их числе как сами японцы, так и иностранные граждане, которые постоянно проживают в стране и имеют долгосрочные визы.

Перед Олимпиадой Япония вводит лимит на число въезжающих в страну. Сколько человек пропустят?-4

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии и нестабильной эпидобстановки организаторы вынуждены вносить существенные изменения в сценарий игр. Так, старт эстафеты Олимпийского огня, который намечен на 25 марта, пройдет без зрителей. До сих пор под вопросом присутствие болельщиков и на самих играх.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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