Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью. Теперь общество призывает к дискуссии по отмене монархии

Новости Великобритании. Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри в топе мировых новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откровения герцога и герцогини Сассекских нанесли ощутимый удар по имиджу королевской семьи. Британцы разделились на два лагеря. Почти половина жителей назвала заявления супружеской пары неприемлемыми.

В ходе двухчасовой беседы Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье. По словам герцогини, некоторые из представителей династии во время ее беременности были обеспокоены цветом кожи ее будущего сына. Это и другие сенсационные заявления спровоцировали призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии.