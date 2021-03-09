Прямой эфир

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью. Теперь общество призывает к дискуссии по отмене монархии

09 марта 2021 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри в топе мировых новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью. Теперь общество призывает к дискуссии по отмене монархии -1

Откровения герцога и герцогини Сассекских нанесли ощутимый удар по имиджу королевской семьи. Британцы разделились на два лагеря. Почти половина жителей назвала заявления супружеской пары неприемлемыми.

В ходе двухчасовой беседы Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье. По словам герцогини, некоторые из представителей династии во время ее беременности были обеспокоены цветом кожи ее будущего сына. Это и другие сенсационные заявления спровоцировали призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии.

Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью. Теперь общество призывает к дискуссии по отмене монархии -4

Премьер Борис Джонсон комментировать ситуацию не стал. Планировали молчать и в Букингемском дворце. Однако заявления пары и реакция общественности оказались слишком громкими. Монаршая семья подготовила ответ.

# Королевская семья # Меган Маркл # Принц Гарри # Опра Уинфри # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний». В Украине растёт недовольство чиновниками
09 марта 2021 19:35

«Ни одно из правительств так и не выполнило своих обещаний». В Украине растёт недовольство чиновниками

Перед Олимпиадой Япония вводит лимит на число въезжающих в страну. Сколько человек пропустят?
09 марта 2021 13:21

Перед Олимпиадой Япония вводит лимит на число въезжающих в страну. Сколько человек пропустят?

Угроза прорыва дамбы. На Гавайях массово эвакуируют жителей
09 марта 2021 13:20

Угроза прорыва дамбы. На Гавайях массово эвакуируют жителей