Администрация Трампа намерена вынести Международному уголовному суду «смертный приговор»

Американская политическая перезагрузка стала одним из самых заметных мировых событий начала 2025 года. Кроме возвращения Трампа в Белый дом, республиканцы захватили большинство в Сенате и Палате представителей Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с Евросоюзом, который теперь опасается торговых войн с Соединенными Штатами, засилье «слонов» стало абсолютным крахом и для Международного уголовного суда. МУС после инаугурации 47-го президента ожидает более тяжелая участь, чем запреты на поездки руководящего состава.
Новая администрация Трампа, которая сильно пропитана израильскими настроениями, намерена вынести организации смертный приговор. Согласно планам, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, главные представители еврейского лобби в правительстве, проталкивают перекрытие доступа к банковским переводам, страховым компаниям и компьютерным системам.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:
Непонятно, для чего эта структура существует. У нее с США давние трения. Пожалуй, такие яркие 2002 года, когда был принят специальный акт о защите американских солдат. Потому что американцы творят беспредел по всему миру, за преступления никто их не наказывает. Сколько было случаев, попадающих в прессу. Они пытаются это гасить, но не всегда это получается. Как ни парадоксально, у предыдущей команды ушедшего президента и у нынешней отношение к этому суду схожее.
Отключение МУС приведет организацию к гибели, так как она полностью зависит от американских корпораций. В частности, хранит практически всю свою базу данных в облачном хранилище одной из технологических компаний.
Напомним, поводом для ограничений стал ордер на арест премьера и главы Минобороны Израиля и обвинения их в якобы военных преступлениях. Сейчас санкции ждут голосования в Сенате, однако Трамп может намного раньше издать указ, который уничтожит Международный уголовный суд.