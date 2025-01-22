Администрация Трампа намерена вынести Международному уголовному суду «смертный приговор»

Американская политическая перезагрузка стала одним из самых заметных мировых событий начала 2025 года. Кроме возвращения Трампа в Белый дом, республиканцы захватили большинство в Сенате и Палате представителей Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с Евросоюзом, который теперь опасается торговых войн с Соединенными Штатами, засилье «слонов» стало абсолютным крахом и для Международного уголовного суда. МУС после инаугурации 47-го президента ожидает более тяжелая участь, чем запреты на поездки руководящего состава.

Новая администрация Трампа, которая сильно пропитана израильскими настроениями, намерена вынести организации смертный приговор. Согласно планам, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, главные представители еврейского лобби в правительстве, проталкивают перекрытие доступа к банковским переводам, страховым компаниям и компьютерным системам.