Суд Гааги рассматривает дело об авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году

В Гааге начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно пролетало в районе боевых действий и было сбито ракетой. Погибли 298 человек. По количеству жертв эта авиакатастрофа входит в десятку крупнейших в истории.