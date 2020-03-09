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Суд Гааги рассматривает дело об авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году

09 марта 2020 12:13
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В Гааге начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно пролетало в районе боевых действий и было сбито ракетой. Погибли 298 человек. По количеству жертв эта авиакатастрофа входит в десятку крупнейших в истории.

Суд Гааги рассматривает дело об авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году-1

Расшифровкой бортовых самописцев занялись Нидерланды, которые взяли на себя ведущую роль в расследовании. На сегодня следствие выдвинуло обвинение и выдало международный ордер на арест четырех человек.

Дело по крушению Boeing уже состоит из 30 тысяч страниц и по ходу судебного процесса будет расти. Наблюдать за процессом аккредитовалось более 400 журналистов.

Суд Гааги рассматривает дело об авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году-4

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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