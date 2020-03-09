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Огненный бык с петардами и горящие замки из дерева. Как в Мексике принято проводить фестиваль пиротехники

09 марта 2020 08:19
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Новости Мексики. В Мексике проходит фестиваль пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В город Тультепек съезжаются более 100 тысяч человек, чтобы поучаствовать в этом шоу. Здесь запускают фейерверки и сжигают сотни замков из бумаги и дерева.

Огненный бык с петардами и горящие замки из дерева. Как в Мексике принято проводить фестиваль пиротехники-1

Главное событие фестиваля – это прогон огненного быка. Толпа молодежи бежит по улице с каркасом в виде буйвола. Он увешан горящими гирляндами и петардами, которые взрываются и стреляют искрами в разные стороны.

Фестиваль считается одним из самых безумных в мире. Город Тультепек известен как мексиканская «столица пиротехники». Там производят больше половины всех фейерверков в стране.

Огненный бык с петардами и горящие замки из дерева. Как в Мексике принято проводить фестиваль пиротехники-4

# Взрыв пиротехники, фейерверк # Фотофакт

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