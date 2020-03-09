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Снаряды упали в Японское море. КНДР запустила баллистические ракеты

09 марта 2020 08:03
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Новости КНДР. КНДР запустила баллистические ракеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пролетели от 100 до 200 километров, а затем упали в Японское море. Об этом сообщает официальный Токио.

Снаряды упали в Японское море. КНДР запустила баллистические ракеты-1

Ущерба судам и самолетам не нанесено. И хотя ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии, для судов был дан сигнал опасности на случай, если КНДР запустит еще снаряды.

Новые пуски северокорейских ракет станут темой обсуждения на заседании японского Совета безопасности.

Снаряды упали в Японское море. КНДР запустила баллистические ракеты-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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