Беларусь решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Фицо – МИД

Беларусь решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в XXI веке, заявили в МИД нашей страны, где также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент политик находится в больнице в Братиславе, куда его доставили на вертолете. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Преступником оказался пенсионер, проукраинский активист и сторонник оппозиционной партии. Местные СМИ опубликовали момент его покушения на премьера.