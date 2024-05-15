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Беларусь решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Фицо – МИД

15 мая 2024 16:55
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Беларусь решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в XXI веке, заявили в МИД нашей страны, где также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Фицо – МИД-1

На данный момент политик находится в больнице в Братиславе, куда его доставили на вертолете. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Преступником оказался пенсионер, проукраинский активист и сторонник оппозиционной партии. Местные СМИ опубликовали момент его покушения на премьера.

Беларусь решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Фицо – МИД-4

Стрельба произошла в городе Гандлова, когда премьер вышел к людям для общения после выездного заседания правительства республики. Всего прозвучали пять выстрелов, в результате которых Фицо получил несколько ранений. Мировая общественность шокирована происходящим. Ряд чиновников уже осудили покушение на словацкого премьера, который известен своей резкой критикой политики Запада по Украине. Он блокировал передачу Киеву боеприпасов и считал, что потенциальное членство Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне.

# Покушение

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