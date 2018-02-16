Прямой эфир

Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка

16 февраля 2018 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Милане ребёнок упал на рельсы метро. Находившийся на платформе студент прыгнул к мальчику и вернул его матери.  

Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport  

По сведениям Daily Mirror, двухлетний ребёнок не получил травм. Мальчика зовут Мохаммед, а его 18-летнего спасителя – Лоренцо Пианацца.  

Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport  

Инцидент попал на камеру метрополитена. 13 февраля видео было выложено на YouTube-канале Mondo e Sport. Пользователи выразили своё восхищение в комментариях.  

Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport  

«Ты герой, Лоренцо»,  

«Славный парень»,  

«Во время просмотра видео поступок кажется таким естественным, непосредственным, спонтанным и искренним. Ты молодец, Лоренцо»,  

«Высший балл! Эта новость успокаивает. Благодаря этому я знаю, что в мире есть хорошие и скромные люди».  

Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport  

К слову, Лоренцо не только помог мальчику, но и вернул ему игрушку.  

Весной 2016 года в Борисове милиционер спас ребёнка.  

Мальчик через окно выбрался на крышу магазина – подробности здесь.  

# Спасение # Видеофакт # Лоренцо Пианацца

Другие новости рубрики

Все новости
Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки
16 февраля 2018 09:23

Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки

200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены
16 февраля 2018 09:16

200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены

На Кубе перевернулся рейсовый автобус: 40 человек получили травмы
16 февраля 2018 09:12

На Кубе перевернулся рейсовый автобус: 40 человек получили травмы