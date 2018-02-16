Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка

Новости Италии. В Милане ребёнок упал на рельсы метро. Находившийся на платформе студент прыгнул к мальчику и вернул его матери.
Новости Италии. В Милане ребёнок упал на рельсы метро. Находившийся на платформе студент прыгнул к мальчику и вернул его матери.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport
По сведениям Daily Mirror, двухлетний ребёнок не получил травм. Мальчика зовут Мохаммед, а его 18-летнего спасителя – Лоренцо Пианацца.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport
Инцидент попал на камеру метрополитена. 13 февраля видео было выложено на YouTube-канале Mondo e Sport. Пользователи выразили своё восхищение в комментариях.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport
«Ты герой, Лоренцо»,
«Славный парень»,
«Во время просмотра видео поступок кажется таким естественным, непосредственным, спонтанным и искренним. Ты молодец, Лоренцо»,
«Высший балл! Эта новость успокаивает. Благодаря этому я знаю, что в мире есть хорошие и скромные люди».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport
К слову, Лоренцо не только помог мальчику, но и вернул ему игрушку.
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