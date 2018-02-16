Студент прыгнул на рельсы, чтобы спасти ребёнка

Новости Италии. В Милане ребёнок упал на рельсы метро. Находившийся на платформе студент прыгнул к мальчику и вернул его матери.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport

По сведениям Daily Mirror, двухлетний ребёнок не получил травм. Мальчика зовут Мохаммед, а его 18-летнего спасителя – Лоренцо Пианацца.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport

Инцидент попал на камеру метрополитена. 13 февраля видео было выложено на YouTube-канале Mondo e Sport. Пользователи выразили своё восхищение в комментариях.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport

«Ты герой, Лоренцо», «Славный парень», «Во время просмотра видео поступок кажется таким естественным, непосредственным, спонтанным и искренним. Ты молодец, Лоренцо», «Высший балл! Эта новость успокаивает. Благодаря этому я знаю, что в мире есть хорошие и скромные люди».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mondo e Sport