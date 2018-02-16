Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки

Новости Китая. Год Земляной Желтой Собаки встретили жители Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что гуляния начались еще несколько дней назад, официально праздник наступил лишь сегодня, 16 февраля. По всей стране проходят грандиозные красочные шоу, музыкальные представления, наиболее масштабное из них – в Пекине.

Полторы тысячи музыкантов, певцов, акробатов, знатоков боевых искусств и актеров на протяжении 4,5 часов демонстрировали свое мастерство многомиллионной публике.