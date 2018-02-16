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Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки

16 февраля 2018 09:23
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Новости Китая. Год Земляной Желтой Собаки встретили жители Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки-1

Несмотря на то, что гуляния начались еще несколько дней назад, официально праздник наступил лишь сегодня, 16 февраля. По всей стране проходят грандиозные красочные шоу, музыкальные представления, наиболее масштабное из них – в Пекине.  

Полторы тысячи музыкантов, певцов, акробатов, знатоков боевых искусств и актеров на протяжении 4,5 часов демонстрировали свое мастерство многомиллионной публике.  

Музыкальные представления и многочасовые красочные шоу. Как в Китае встретили год Желтой Собаки-4

Ближайшие две недели китайцы проведут в кругу семьи. Завершатся праздничные каникулы днем фонарей 2 марта.  

С Праздником весны Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный китайский народ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # Фотофакт

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