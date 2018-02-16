200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены

Новости Франции. Французская ассоциация страхования подсчитала ущерб от наводнения в Париже и пригородах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их оценкам, ожидается от 25 до 30 тысяч заявок от пострадавших из-за разлива Сены граждан, а размер страховых выплат составит порядка 200 миллионов евро.

Напомним, к выходу реки из берегов привели проливные дожди, обрушившиеся на страну в начале января. Тогда из пострадавших регионов были вынуждены эвакуироваться тысячи жителей. 275 коммун были названы зонами стихийного бедствия.