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200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены

16 февраля 2018 09:16
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Новости Франции. Французская ассоциация страхования подсчитала ущерб от наводнения в Париже и пригородах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

200 млн евро. Во Франции подсчитали ущерб от наводнения из-за разлива Сены-1

По их оценкам, ожидается от 25 до 30 тысяч заявок от пострадавших из-за разлива Сены граждан, а размер страховых выплат составит порядка 200 миллионов евро.  

Напомним, к выходу реки из берегов привели проливные дожди, обрушившиеся на страну в начале января. Тогда из пострадавших регионов были вынуждены эвакуироваться тысячи жителей. 275 коммун были названы зонами стихийного бедствия.  

# Наводнение # Фотофакт

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