«Сразу подумал, что вести себя нужно спокойно и добродушно»: в Борисове милиционер спас малыша

Новости Беларуси. На крыше магазина в Борисове милиционер заметил малыша. Как выяснилось, ребенок через окно спустился на крышу торгового объекта, расположенного на первом этаже дома.



Милиционер побежал на второй этаж и стал звонить во все квартиры. Одну из них открыла женщина, которая только и успела прошептать, что это ее сын. Не теряя ни мгновения,

мужчина бросился к приоткрытому окну, через подоконник перебрался на крышу.

Игорь Позняков, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по наркокотнтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД майор милиции:

Сразу же подумал, что вести себя нужно максимально спокойно и добродушно. Ведь малыш может просто испугаться незнакомого дядю и еще больше оползти к краю. Начав с ним разговаривать, аккуратно стал подходить. Он смотрел на меня с интересом и, вроде бы, отползать не собирался. Приблизившись, взял ребенка на руки и внес его в квартиру.



Майор вспоминает: мама мальчика едва не упала в обморок. Родители непоседы старались не оставлять мальчика без присмотра. И все же в какой-то момент чрезмерно любопытный и шустрый малыш через приоткрытое окно выбрался на крышу магазина.

Яна Минич, пресс-офицер Борисовского РУВД:

Мама до сих пор находится в состоянии сильного стресса. Ведь неизвестно, что могло бы случиться с малышом, сделай он лишний шажок к краю крыши. Она поблагодарила милиционера за то, что тот, так среагировал на опасную ситуацию и уберег сынишку от беды.