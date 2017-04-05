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Жан-Люк Меланшон победил на президентских теледебатах во Франции

05 апреля 2017 10:39
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Новости Франции. На теледебатах во Франции одержал победу основатель «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон. Участие в дискуссии впервые в истории приняли одновременно все кандидаты на пост президента страны.

Жан-Люк Меланшон победил на президентских теледебатах во Франции-1

Распределение по местам и очередность выступлений проходило при помощи жребия. В этот раз обсуждались темы внутренней политики страны, места Франции в ЕС и социальные вопросы.

Дискуссия была настолько оживленной, что ведущим несколько раз приходилось вмешиваться, дабы прекратить перепалку между кандидатами. По итогам традиционного опроса Меланшон набрал 25% голосов телезрителей. Второе место с результатом в 21% у Эммануэля Макрона. Замыкает тройку лидеров Франсуа Фийон (15%). Ле Пен оказалась на четвертом месте (11%).

# Выборы во Франции

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