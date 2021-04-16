Стучали в кастрюли и блокировали движение. В Аргентине прошла акция протеста против онлайн-образования

Новости Аргентины. Аргентинцы против онлайн-образования. Несколько десятков жителей, в том числе дети, собрались у резиденции президента на фоне ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Аргентинцы против онлайн-образования. Несколько десятков жителей, в том числе дети, собрались у резиденции президента на фоне ужесточения карантинных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие не согласны с решением властей об очередном переводе школьников на дистанционное обучение.
Демонстранты с флагами и плакатами блокировали движение, стучали в кастрюли и сковородки.
Они убеждены, что из-за онлайн-уроков падает качество образования. Кроме того, чтобы следить за детьми, многие вынуждены уходить с работы.
Школьники будут учиться онлайн как минимум две недели. Помимо этого, в стране ввели запрет на передвижение жителей после 20:00, а рестораны должны закрываться не позднее 19:00.