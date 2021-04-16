Стрельба в Индиане и Техасе. Один из подозреваемых покончил с собой, второй – скончался в больнице

Новости США. Очередная стрельба в США. Неизвестный открыл огонь в здании логистической компании в Индианаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные СМИ сообщают о большом количестве пострадавших и жертв, однако точные цифры пока не известны. По предварительным данным, подозреваемый покончил с собой.

Звуки стрельбы раздались и в Техасе. 40-летний мужчина на автомобиле врезался в один из терминалов аэропорта Сан-Антонио, после чего открыл огонь. С большим запасом патронов подозреваемый стрелял без разбора. В результате атаки пострадали два человека. В перестрелке с правоохранителями нападавший был ранен и позже скончался в больнице. Уже выяснилось, что он раньше попадал в поле зрения полиции. Кроме того, в прошлом у него были проблемы с психикой. Ведется расследование.