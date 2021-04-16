Растёт количество жертв взрыва на рынке в Багдаде

Новости Ирака. Растет число жертв взрыва на рынке в Багдаде. В списке погибших пять человек, еще 21 получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Растет число жертв взрыва на рынке в Багдаде. В списке погибших пять человек, еще 21 получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В воздух взлетел заминированный автомобиль. Мощной ударной волной разрушило несколько магазинов, загорелись также припаркованные рядом машины и мотоциклы.
Крупный взрыв – второй в городе с начала 2021 года. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.