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Растёт количество жертв взрыва на рынке в Багдаде

16 апреля 2021 08:53
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Новости Ирака. Растет число жертв взрыва на рынке в Багдаде. В списке погибших пять человек, еще 21 получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Растёт количество жертв взрыва на рынке в Багдаде-1

В воздух взлетел заминированный автомобиль. Мощной ударной волной разрушило несколько магазинов, загорелись также припаркованные рядом машины и мотоциклы.

Растёт количество жертв взрыва на рынке в Багдаде-4

Крупный взрыв – второй в городе с начала 2021 года. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

# Взрыв # Фотофакт

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