Растёт количество жертв взрыва на рынке в Багдаде

Новости Ирака. Растет число жертв взрыва на рынке в Багдаде. В списке погибших пять человек, еще 21 получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воздух взлетел заминированный автомобиль. Мощной ударной волной разрушило несколько магазинов, загорелись также припаркованные рядом машины и мотоциклы.