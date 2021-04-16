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Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!

16 апреля 2021 08:54
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Новости Кубы. Радостное событие в зоопарке Кубы: на свет появились четыре детеныша бенгальских тигров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!-1

Малыши здоровы, чувствуют себя хорошо и пока ни на шаг не отходят от мамы. Трое из тигрят – типичного оранжевого цвета с черными полосками, а вот один – белый.

Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!-4

Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!-6

На Кубе детеныш с врожденной мутацией появился впервые.

Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!-9

Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!-11

В дикой природе хищники такого цвета также встречаются крайне редко.

# Зоопарк # Фотофакт

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