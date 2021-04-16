Четыре тигрёнка родились в зоопарке на Кубе. Один из них – белый!

Новости Кубы. Радостное событие в зоопарке Кубы: на свет появились четыре детеныша бенгальских тигров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыши здоровы, чувствуют себя хорошо и пока ни на шаг не отходят от мамы. Трое из тигрят – типичного оранжевого цвета с черными полосками, а вот один – белый.