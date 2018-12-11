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Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

11 декабря 2018 17:32
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Новости Великобритании. Британские депутаты собираются на экстренные дебаты из-за переноса голосования по соглашению Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?-1

Не исключено, что парламентарии договорятся вынести Терезе Мэй вотум недоверия. 26 политиков уже подали заявления, чтобы начать процедуру смещения премьер-министра. Голосование по документу, текст которого многие месяцы согласовывался Лондоном и Брюсселем, должно было состояться этим вечером.

Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?-4

Однако после трех дней переговоров глава правительства решила отложить процедуру, заявив, что в нынешнем виде подавляющее большинство депутатов соглашение не поддержит.

# Европарламент # Фотофакт

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