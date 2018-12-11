Британские депутаты готовятся сместить Терезу Мэй?

Новости Великобритании. Британские депутаты собираются на экстренные дебаты из-за переноса голосования по соглашению Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключено, что парламентарии договорятся вынести Терезе Мэй вотум недоверия. 26 политиков уже подали заявления, чтобы начать процедуру смещения премьер-министра. Голосование по документу, текст которого многие месяцы согласовывался Лондоном и Брюсселем, должно было состояться этим вечером.