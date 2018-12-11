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Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек

11 декабря 2018 15:07
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Новости Афганистана. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в провинции Пагман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время теракта на окраине Кабула погибли шесть человек-1

В результате атаки погибли шесть человек, еще столько же оказались среди раненых. Данные не окончательные. На месте ЧП работают медики и правоохранители. По данным полицейских, целью нападавшего был автомобиль с военнослужащими.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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