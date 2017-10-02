Стрельба в Лас-Вегасе названа крупнейшей в истории США по числу жертв

Новости Беларуси. В списке погибших уже более 50 человек, свыше 200 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личность нападавшего установлена: им оказался местный житель.
Сейчас все силы правоохранителей брошены на поиски женщины, которая жила в одном номере со стрелком. Причастна ли она к нападению, пока неизвестно.
Джозеф Ломбардо, шериф Лас-Вегаса (США):
Это трагический инцидент колоссального масштаба. Мы задействуем все возможные ресурсы, чтобы помочь пострадавшим и найти сообщников преступника. Мы установили личность стрелка. Это местный житель, его зовут Стивен Паддок, 1953 года рождения.
В комнате, где он проживал, мы обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
Напоминаем: ЧП ночью 2 октября во время музыкального фестиваля. Неизвестный открыл огонь по посетителям с 32 этажа гостиницы. В ходе спецоперации он был застрелен.
Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу
На месте происшествия ведутся досмотры. Полицейские не выпускают людей из оцепления, не проверив их документы и личные вещи. Был ли это теракт, пока не сообщается. Информации о связях стрелка с какой-либо террористической группировкой нет.