Стрельба в Лас-Вегасе названа крупнейшей в истории США по числу жертв

Новости Беларуси. В списке погибших уже более 50 человек, свыше 200 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личность нападавшего установлена: им оказался местный житель.

Сейчас все силы правоохранителей брошены на поиски женщины, которая жила в одном номере со стрелком. Причастна ли она к нападению, пока неизвестно.