Новости США. Новые данные о погибших поступают в эти минуты из Лас-Вегаса. Жертвами стрельбы там стали 20 человек, более 100 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, ЧП произошло во время концерта этой ночью. Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Сразу после этого стрелок скрылся. На данный момент известно, что позже нападавший был ликвидирован. На месте трагедии по-прежнему работают следователи. Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу.