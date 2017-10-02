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Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу

02 октября 2017 13:10
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Новости США. Новые данные о погибших поступают в эти минуты из Лас-Вегаса. Жертвами стрельбы там стали 20 человек, более 100 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший был местным жителем: подробности стрельбы в Лас-Вегасе

Напоминаем, ЧП произошло во время концерта этой ночью. Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Сразу после этого стрелок скрылся. На данный момент известно, что позже нападавший был ликвидирован. На месте трагедии по-прежнему работают следователи. Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу.

Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу-1

# Фотофакт # Нападение # Стрельба в США

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