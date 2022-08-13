Стрельба в Черногории: мужчина жестоко убил 11 человек, среди них есть дети

Новости Черногории. Чудовищная трагедия произошла в Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина жестоко убил 11 человек: среди них родственники и прохожие.

Подробности зверского преступления сообщил директор управления полиции Черногории. По его словам, нападавший – 34-летний мужчина – сначала убил родственников, которые снимали у него квартиру. Двоих детей 8 и 11 лет он расстрелял из охотничьего ружья, а их мать изрезал ножом. После этого преступник вышел на улицу, где открыл огонь по случайным прохожим. В результате беспорядочной стрельбы убиты еще семеро человек. Шестеро получили ранения. Нападавший не подпускал машины скорой помощи к пострадавшим и был убит полицией после того, как открыл огонь по сотрудникам.