Китай накрыла жара – ковид-тестирование теперь делают в автобусе с кондиционером

Новости Китая. В Китае автобус превратился в место для ковид-тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и многие европейские страны, Китай накрыла устойчивая жара, спастись от которой очень сложно.

На улице без головных уборов и зонтов, создающих тень, находиться опасно. Не застрахован от солнечного удара никто, даже медицинский работник. Поэтому на время рекордных температур ковид-тестирование перенесли в автобус с кондиционером. Исследования проводят прямо на месте, но результатов придется подождать.