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Китай накрыла жара – ковид-тестирование теперь делают в автобусе с кондиционером

13 августа 2022 08:18
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Новости Китая. В Китае автобус превратился в место для ковид-тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и многие европейские страны, Китай накрыла устойчивая жара, спастись от которой очень сложно.  

Китай накрыла жара – ковид-тестирование теперь делают в автобусе с кондиционером-1

На улице без головных уборов и зонтов, создающих тень, находиться опасно. Не застрахован от солнечного удара никто, даже медицинский работник. Поэтому на время рекордных температур ковид-тестирование перенесли в автобус с кондиционером. Исследования проводят прямо на месте, но результатов придется подождать.  

# Коронавирус # Новости Китая # Фотофакт

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