Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек

Новости США. Стрельба в американском штате Техас: ранения получили 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в городе Хьюстон на вещевом рынке. Пока по неизвестным причинам мужчина открыл стрельбу по людям. Сейчас они находятся в больнице.