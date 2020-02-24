Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек

Новости США. Стрельба в американском штате Техас: ранения получили 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стрельба в американском штате Техас: ранения получили 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в городе Хьюстон на вещевом рынке. Пока по неизвестным причинам мужчина открыл стрельбу по людям. Сейчас они находятся в больнице.
По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает. Предполагаемого стрелка задержали на месте происшествия. Мотивы его действий устанавливаются.