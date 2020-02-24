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Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек

24 февраля 2020 07:55
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Новости США. Стрельба в американском штате Техас: ранения получили 7 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек-1

Инцидент произошёл в городе Хьюстон на вещевом рынке. Пока по неизвестным причинам мужчина открыл стрельбу по людям. Сейчас они находятся в больнице.

Стрельба на вещевом рынке в Техасе: ранены 7 человек-4

По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает. Предполагаемого стрелка задержали на месте происшествия. Мотивы его действий устанавливаются. 

# Стрельба в США # Фотофакт

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