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Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек

28 июля 2019 12:45
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Новости США. На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба: погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек-1

Неизвестный открыл огонь по участникам фестиваля в Бруклине, когда люди уже расходились по домам. Злоумышленник скрылся. Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили брошенное огнестрельное оружие.

Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек-4

Пострадавших доставили в больницу. Полиция ведет поиск нападавшего.

# Стрельба в США # Фотофакт

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