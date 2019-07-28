Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек

Новости США. На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба: погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл огонь по участникам фестиваля в Бруклине, когда люди уже расходились по домам. Злоумышленник скрылся. Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили брошенное огнестрельное оружие.