6 машин столкнулись на трассе в Онтарио: пострадали 7 человек

Новости Канады. Массовое ДТП произошло в канадской провинции Онтарио. На трассе столкнулись сразу шесть авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие к месту ЧП правоохранители закрыли шоссе в обоих направлениях. Пострадавших, которыми оказались 7 человек, доставили в больницу. Трое из них получили серьезные травмы.