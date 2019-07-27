Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны

Новости Испании. Из-за плохих погодных условий администрация воздушной гавани приняла решение о приостановке работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение полутора часов в аэропорту не осуществлялись ни вылеты, ни посадки. В результате сотни пассажиров застряли в залах ожидания.