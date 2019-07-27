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Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны

27 июля 2019 17:46
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Новости Испании. Из-за плохих погодных условий администрация воздушной гавани приняла решение о приостановке работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны-1

В течение полутора часов в аэропорту не осуществлялись ни вылеты, ни посадки. В результате сотни пассажиров застряли в залах ожидания.

Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны-4

Усугубляет ситуацию стачка сотрудников одной из авиакомпаний. Она привела к отмене более 100 рейсов.

# Забастовка # Фотофакт

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