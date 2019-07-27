В Москве +19, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 29 июля по 4 августа

В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра покажет +23. В В ен е ожидается +30 и ясно. Такой же климатический расклад в Риме и Мадриде , с поправкой на минус два пункта, рассказали в программе «Плюс-минус» .

+29 ожидается в Софии , дождь и гроза. Небольшая облачность и +31 в Анкаре . В Афинах на градус выше.

Ясно и без осадков в Прибалтике. В Риге прогнозируют +25. На два градуса теплее обещают в Вильнюсе.

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +31 и переменная облачность. На три пункта прохладнее в Киеве. В Москве в начале недели синоптики обещают дожди и всего +19.