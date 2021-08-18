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Страны НАТО начали наращивать военную мощь у границ Беларуси

18 августа 2021 10:45
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Страны НАТО активно начали наращивать военную мощь у границ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны НАТО начали наращивать военную мощь у границ Беларуси-1

Сейчас в нескольких километрах от наших рубежей размещена внушительная группировка, в составе которой свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. При этом идет активная работа по модернизации и расширению военных объектов для приема иностранных войск. Строятся новые аэродромы, военно-морские базы, полигоны и склады для вооружения и боеприпасов. Идет активное перевооружение армий стран Балтии и Польши.

# Международная политика # Фотофакт

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