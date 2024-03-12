Евросоюз навязывает странам – участницам объединения внешнюю политику, продиктованную интересами Вашингтона и НАТО. Такое заявление сделал лидер одной из французских партий, кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, ЕС стал игрушкой в руках американцев и вместо того, чтобы заботиться о собственном благополучии, объединение продвигает интересы США. Брюссель перенял – цитата – все стратегические интересы Вашингтона, который рассматривает Китай и Россию как враждебные державы. Филиппо обвинил руководство Евросоюза в попытке навязать упрощенную черно-белую картину мира и призвал отказаться от американской риторики. Что касается Франции, то она утратила собственное мнение в международных вопросах, констатировал политик.