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В Польше заявили, что 300 тысяч солдат НАТО готовы к переброске в страну

12 марта 2024 13:41
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Военные стран НАТО готовы к переброске в Польшу. Об этом заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил сопредельной страны Кароль Дымановский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили, что 300 тысяч солдат НАТО готовы к переброске в страну-1

По его словам, если раньше это было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом Альянса на восточных рубежах, то сейчас – 300 тысяч военнослужащих, находящихся в высшей степени боеготовности. Уже через несколько дней они будут готовы прибыть в страну. Причем, не дожидаясь, пока возникнет вооруженный конфликт, а гораздо раньше. При этом он напомнил, что сейчас в Польше уже находятся 10 тысяч солдат армии США, но не исключил увеличения американского контингента до 100 тысяч.

# НАТО # Новости Польши

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