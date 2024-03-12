В Польше заявили, что 300 тысяч солдат НАТО готовы к переброске в страну

По его словам, если раньше это было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом Альянса на восточных рубежах, то сейчас – 300 тысяч военнослужащих, находящихся в высшей степени боеготовности. Уже через несколько дней они будут готовы прибыть в страну. Причем, не дожидаясь, пока возникнет вооруженный конфликт, а гораздо раньше. При этом он напомнил, что сейчас в Польше уже находятся 10 тысяч солдат армии США, но не исключил увеличения американского контингента до 100 тысяч.