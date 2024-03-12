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В России разбился военно-транспортный самолёт Ил-76

12 марта 2024 13:37
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Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области России. Как стало известно, сразу после взлета загорелся один из двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России разбился военно-транспортный самолёт Ил-76-1

Сделав круг, экипаж предпринял попытку посадить воздушное судно, однако сделать это не удалось. Самолет упал приблизительно в двух километрах от аэродрома, после чего загорелся. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы и следователи. На аэродром Иваново вылетела специальная комиссия главного командования воздушно-космических сил России, которой предстоит выяснить причины происшествия.

# Авиакатастрофа # Новости России

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