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Американские военные по ошибке «захватили» завод в Болгарии

31 мая 2021 09:10
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В Болгарии, где проходят учения НАТО, американские военные по ошибке «захватили» завод по производству оливкового масла. Предприятие находится неподалеку от военного аэродрома в городе Пловдив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские военные по ошибке «захватили» завод в Болгарии-1

Одно из подразделений по ошибке вышло из зоны учений и принялось «штурмовать» здание. Ворвавшись внутрь, военные приказали рабочим не двигаться и начали обыскивать помещение. Владелец завода пригрозил обратиться в суд.

Министр обороны Болгарии извинился за инцидент и сказал, что его ведомство и американская сторона готовы выплатить пострадавшим компенсацию.

# Военные учения # Георги Панайотов # Фотофакт

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