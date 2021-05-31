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Посмотрите на эту необычную панду. Её бросили родители, потому что она родилась коричневой

31 мая 2021 09:23
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Новости Китая. В Китае в научном парке посетители смогли увидеть необычного бамбукового медведя. Это единственная в мире коричневая панда, выращенная в неволе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите на эту необычную панду. Её бросили родители, потому что она родилась коричневой-1

Из-за необычного окраса родители бросили малыша спустя несколько недель после рождения. Сейчас ему 11 лет, и он в прекрасной физической форме. Любит физические упражнения и купания в бассейне.

Посмотрите на эту необычную панду. Её бросили родители, потому что она родилась коричневой-4

Коричневая панда – подвид больших. Встречается в дикой природе крайне редко. За последнюю четверть века было замечено всего семь таких особей.

# Животные # Фотофакт

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