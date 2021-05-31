Посмотрите на эту необычную панду. Её бросили родители, потому что она родилась коричневой

Новости Китая. В Китае в научном парке посетители смогли увидеть необычного бамбукового медведя. Это единственная в мире коричневая панда, выращенная в неволе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за необычного окраса родители бросили малыша спустя несколько недель после рождения. Сейчас ему 11 лет, и он в прекрасной физической форме. Любит физические упражнения и купания в бассейне.