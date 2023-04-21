Столтенберг: страны-союзники блока НАТО согласны на членство Украины

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все члены Альянса поддерживают идею вступления Украины в Североатлантический альянс, но приоритетом сейчас является помощь в самообороне, сообщает РИА Новости.

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с запросом на скорейшее принятие Украины в члены НАТО в 2022 году. Из Кремля отслеживают сложившуюся картину и обращают внимание, что ориентированность Киева на НАТО поспособствовала проведению военной спецоперации.