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Столтенберг: страны-союзники блока НАТО согласны на членство Украины

21 апреля 2023 10:18
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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все члены Альянса поддерживают идею вступления Украины в Североатлантический альянс, но приоритетом сейчас является помощь в самообороне, сообщает РИА Новости.

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился с запросом на скорейшее принятие Украины в члены НАТО в 2022 году. Из Кремля отслеживают сложившуюся картину и обращают внимание, что ориентированность Киева на НАТО поспособствовала проведению военной спецоперации.

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# Международная политика # Йенс Столтенберг

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