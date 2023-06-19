Аномальная жара в Индии унесла жизни около 100 человек

Новости Индии. Около 100 человек погибли от аномальной жары, которая установилась в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны местами воздух раскалился до 47 градусов, что намного превышает норму.

Ситуацию усугубляет и влажность. Жертвами зноя стали в основном пожилые люди. Власти призывают индийцев позаботиться о своей безопасности, по возможности не выходить на улицу, находиться в помещении с кондиционером и пить как можно больше воды. В Индии июнь считается самым жарким месяцем в году. Но нынешний зной может стать рекордным.