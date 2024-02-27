Шойгу: с начала 2024 года ВСУ теряют более 800 солдат в сутки

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии заявил, что боевая эффективность украинской армии падает, с начала года в среднем она теряет свыше 800 человек и 120 единиц оружия в сутки. Об этом пишет РИА Новости.

Всего за время спецоперации армия Украины лишилась более 444 тысяч военных. Ранее Шойгу упоминал, что только в период контрнаступления с 4 июня 2023 года убытки ВСУ составили 166 тысяч человек. В октября журнал Time сообщил, что в украинские военкоматы призываются люди со среднем возрастом 43 года, а New York Times отметил, что на Украине активно призывают женщин, что говорит о больших потерях ВСУ.

В декабре Зеленский заявил, что Генеральный штаб просил его дополнительно отмобилизовать 450-500 тысяч человек. В февраля Верховная рада Украины одобрила законопроект об усилении мер по мобилизации, в связи с чем повестки стали раздаваться в разных местах, включая улицы, автозаправки и кафе, а сами украинцы стали уклоняться от официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.